HuffPost da casa | e se questo weekend tornassimo indietro nel tempo?

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Un progetto mi ha molto colpito, e credo che possa conquistare anche voi. È nato in pieno lockdown, lo scorso marzo, e riporta nelle nostre case un piacere abbandonato, dimenticato, quello dell’attesa e della sorpresa. Quello che si prova nel guardare da vicino un francobollo con tanto di sospiri nel soppesare e strappare con cura il lembo della busta per sbirciarci dentro. Una sensazione che probabilmente abbiamo dimenticato, e che invece ha pensato di riproporre in chiave letteraria Lorenzo Ghetti. Il suo è un progetto di racconti per corrispondenza. “Chiediamo agli autori di scrivere una storia in forma di lettera, che sia autoconclusiva. Per il resto libertà totale sul tema, sul mittente e il destinatario. Arrivato il testo in redazione lo replichiamo come se fosse una lettera autentica, lavoriamo su calligrafia, fogli, eventuali volantini o cartine, biglietti e fotografie. Da una ...