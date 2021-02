Guardate lo smartphone appena svegli? Non fatelo | medico spiega il perché

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Il dottor Karan Raj, chirurgo impiegato presso il sistema sanitario britannico,loè l’ultima cosa da guardare quando ci si alza. Durante questi mesi di pandemia, il chirurgo britannico di origini indiane Karan Raj, è diventato una star social grazie ai suoi video su Tik Tok. Ilutilizza la piattaforma per dare dei consigli utili, con annesse lezioni mediche, a chi lo segue e migliorare il loro approccio alla giornata. Come detto in precedenza la notorietà attuale è arrivata durante il periodo pandemico, quando per contrastare disinformazione e rumor fasulli, ha fatto dei video perre ciò che si conosce e come funziona il contagio da Covid-19 e più di recente su come funzionano i vaccini. Video dedicati al Covid a parte, la ...