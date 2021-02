Grande Fratello Vip, il preferito: Giulia Salemi primeggia ma è a rischio, cosa dicono i sondaggi (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’ultima puntata del Grande Fratello Vip non ha visto eliminati ma l’approdo in finale di un nuovo concorrente: Tommaso Zorzi. E’ tempo però di scoprire subito qual è il nuovo preferito dopo il passato appuntamento ed in vista della nuova puntata del GF Vip che vedrà un nuovo eliminato (QUI il risultato dei principali sondaggi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 19 febbraio 2021) L’ultima puntata delVip non ha visto eliminati ma l’approdo in finale di un nuovo concorrente: Tommaso Zorzi. E’ tempo però di scoprire subito qual è il nuovodopo il passato appuntamento ed in vista della nuova puntata del GF Vip che vedrà un nuovo eliminato (QUI il risultato dei principali... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - trash_italiano : #GFVIP costretto a sospendere momentaneamente il televoto online per un problema tecnico - Gaia33519831 : RT @eatandsle3p: Dayane da giorni: “Non voglio vedere il suo faccino da pulcino esperduto” Il grande fratello: “Dayane non vuole più veder… - LivviElisa : RT @alycien5: Ma come si fa ad isolare una persona a 2 settimane dalla perdita del fratello? Io sono allibita da stefania e tommaso e anche… -