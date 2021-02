Gli invisibili che vivono per le strade: i clochard, tra cui Daniele, padre di famiglia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniele ora lascerà il suo giaciglio di fortuna in un parcheggio fortuito, andrà alla “Casa dei padri separati”. La storia di uno dei tanti invisibili della notte, coloro che non hanno più una vita normale e devono arrabattarsi cercando di andare avanti come possono. I clochard che vivono nelle strade delle nostre città, che magari con l’arrivo della pandemia hanno perso il lavoro, o la casa ed ora non hanno un posto dove andare, dove ad accoglierli vi è solo un marciapiede. Tra di loro vi è Daniele, senzatetto di Torino, con una ex moglie e due figli a carico. Daniele ha un lavoro, un suo stipendio, ma non riesce a mantenersi con esso dal 2017, quando a divorzio compiuto con la moglie è stato costretto dal giudice a pagare un mantenimento ai figli ... Leggi su chenews (Di venerdì 19 febbraio 2021)ora lascerà il suo giaciglio di fortuna in un parcheggio fortuito, andrà alla “Casa dei padri separati”. La storia di uno dei tantidella notte, coloro che non hanno più una vita normale e devono arrabattarsi cercando di andare avanti come possono. Ichenelledelle nostre città, che magari con l’arrivo della pandemia hanno perso il lavoro, o la casa ed ora non hanno un posto dove andare, dove ad accoglierli vi è solo un marciapiede. Tra di loro vi è, senzatetto di Torino, con una ex moglie e due figli a carico.ha un lavoro, un suo stipendio, ma non riesce a mantenersi con esso dal 2017, quando a divorzio compiuto con la moglie è stato costretto dal giudice a pagare un mantenimento ai figli ...

giorgio_gori : «(...) La sinistra vada a riprendere gli operai che votano Lega, gli emarginati delle periferie metropolitane che v… - sunsetzay : RT @stupiditysniper: Vedere le coppie in giro che si coccolano e si guardano in un modo bellissimo mi mette troppa tristezza. Noi coppie a… - zdaeHeadz : RT @in_movimento_: Presidente #draghi, il successo del Suo Governo si misurerà nella felicità dei poveri e non solo dei ricchi. Noi, gli I… - Riccardo_Tim : RT @veronica_rosset: @jacopo_iacoboni La sinistra si vada a riprendere gli operai che votano Lega, gli emarginati delle periferie metropoli… - borrillo62 : RT @veronica_rosset: La sinistra si vada a riprendere gli operai che votano Lega, gli emarginati delle periferie metropolitane che votano F… -