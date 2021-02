Giulia Salemi, tutto su di lei: età, altezza, padre, fidanzato (Di venerdì 19 febbraio 2021) Piuttosto popolare da alcuni anni per il proprio lavoro come influencer e modella, Giulia Salemi da qualche tempo è entrata a far parte della casa del Grande Fratello VIP, che di fatto è un vero e proprio ritorno nella casa più seguita d’Italia, avendo partecipato già ad una passata edizione. Ma chi è Giulia Salemi? Biografia Giornal.it. Leggi su giornal (Di venerdì 19 febbraio 2021) Piuttosto popolare da alcuni anni per il proprio lavoro come influencer e modella,da qualche tempo è entrata a far parte della casa del Grande Fratello VIP, che di fatto è un vero e proprio ritorno nella casa più seguita d’Italia, avendo partecipato già ad una passata edizione. Ma chi è? Biografia Giornal.it.

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - fanpage : #Gfvip, 'Giulia Salemi beve come Amy Winehouse, mandiamola a San Patrignano', la battuta di Tommaso Zorzi non è pas… - VanityFairIt : Ed è subito bufera social - annullataa : RT @illbe_thereforu: Giulia Salemi si è fatta la storia al Grande Fratello Stefania Orlando ha fatto LA storia del Grande Fratello #tzvip… - PRlNCETHEREUP : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorellli #Facebook #WandaVision #Wanda #Vision #Marvel stefan… -