Gerry Scotti nonno: “Virginia? Un regalo bellissimo!” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Da quando è diventato nonno Gerry Scotti sta vivendo un momento magico della sua vita privata, l’arrivo della piccola Virginia che porta il suo stesso nome gli ha dato un’emozione incredibile. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore ha spiegato che a causa dell’emergenza Coronavirus non vede spesso la piccola, cerca di tutelarla ma non vede l’ora di poterla abbracciare in modo naturale e spontaneo. Gerry ha spiegato quante precauzioni prende pur di vedere la bambina almeno qualche minuto, cerca di non avvicinarsi troppo a lei, ma non è facile: “Adesso che siamo a due mesi di vita di Virginia sto andando un po’ più spesso, sempre rispettando le regole. Ci togliamo le scarpe, laviamo con cura le mani, le disinfettiamo con il gel e teniamo la mascherina. Ha ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Da quando è diventatosta vivendo un momento magico della sua vita privata, l’arrivo della piccolache porta il suo stesso nome gli ha dato un’emozione incredibile. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni il conduttore ha spiegato che a causa dell’emergenza Coronavirus non vede spesso la piccola, cerca di tutelarla ma non vede l’ora di poterla abbracciare in modo naturale e spontaneo.ha spiegato quante precauzioni prende pur di vedere la bambina almeno qualche minuto, cerca di non avvicinarsi troppo a lei, ma non è facile: “Adesso che siamo a due mesi di vita disto andando un po’ più spesso, sempre rispettando le regole. Ci togliamo le scarpe, laviamo con cura le mani, le disinfettiamo con il gel e teniamo la mascherina. Ha ...

