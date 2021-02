Galli "sbugiardato" non molla "Vedrete fra quindici giorni..." (Di venerdì 19 febbraio 2021) Valentina Dardari Il virologo ha risposto tramite social all’ospedale che lo ha smentito. La struttura ospedaliera aveva dichiarato che al Sacco le varianti inglesi sono 6 su 50 casi testati Non si placa la diatriba tra Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive del Sacco di Milano, e il suo stesso ospedale. Il virologo ha affidato la sua risposta ai social per ribadire quanto affermato nei giorni scorsi, ovvero che nella struttura ospedaliera dove lavora, il suo reparto è invaso di varianti, dicendosi molto preoccupato per le mutazioni arrivate anche in Italia. Il botta e risposta Dopo la dichiarazione allarmista di Galli, era stato lo stesso ospedale dove lavora l’infettivologo a smentire le sue parole con un comunicato da parte dell’Asst Fatebenefratelli Sacco: “Nel periodo dal 23 dicembre 2020 al 4 febbraio ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 19 febbraio 2021) Valentina Dardari Il virologo ha risposto tramite social all’ospedale che lo ha smentito. La struttura ospedaliera aveva dichiarato che al Sacco le varianti inglesi sono 6 su 50 casi testati Non si placa la diatriba tra Massimo, direttore delle Malattie infettive del Sacco di Milano, e il suo stesso ospedale. Il virologo ha affidato la sua risposta ai social per ribadire quanto affermato neiscorsi, ovvero che nella struttura ospedaliera dove lavora, il suo reparto è invaso di varianti, dicendosi molto preoccupato per le mutazioni arrivate anche in Italia. Il botta e risposta Dopo la dichiarazione allarmista di, era stato lo stesso ospedale dove lavora l’infettivologo a smentire le sue parole con un comunicato da parte dell’Asst Fatebenefratelli Sacco: “Nel periodo dal 23 dicembre 2020 al 4 febbraio ...

