Galeone punge Pirlo: “Come Allegri? Ma se ha 17 punti in meno!” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ospite di Radio Kiss Kiss, Giovanni Galeone, ex allenatore, parla così del momento difficile della Juventus di Andrea Pirlo e del possibile confronto con Max Allegri Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ospite di Radio Kiss Kiss, Giovanni, ex allenatore, parla così del momento difficile della Juventus di Andreae del possibile confronto con MaxPianeta Milan.

PianetaMilan : #Galeone punge #Pirlo: 'Come #Allegri? Ma se ha 17 punti in meno!' - CalcioWeb : #Galeone punge #Pirlo: momento delicato in casa @juventusfc -

Ultime Notizie dalla rete : Galeone punge Galeone punge Pirlo: “Come Allegri? Ma se ha 17 punti in meno!” Pianeta Milan Galeone punge Pirlo: “Come Allegri? Ma se ha 17 punti in meno!” Ospite di Radio Kiss Kiss, Giovanni Galeone, ex allenatore, parla così del momento difficile della Juventus di Andrea Pirlo e del possibile confronto con Max Allegri ...

Ospite di Radio Kiss Kiss, Giovanni Galeone, ex allenatore, parla così del momento difficile della Juventus di Andrea Pirlo e del possibile confronto con Max Allegri ...