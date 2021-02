Fisco modello danese citato da Draghi, ecco come funziona (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il presidente del consiglio Mario Draghi nel suo discorso per la fiducia al Senato ha citato il Fisco danese come modello. ecco quali sono le sue principali caratteristiche. Mario Draghi ha già avuto modo di esplicitare quelle che saranno le linee guida della sua politica fiscale, che potrebbe sfociare in una riforma organica del sistema: nessuna patrimoniale e nessuna flat tax, la progressività fiscale (si contribuisce in base a quanto si guadagna) non si tocca. Piuttosto, è possibile intervenire con una revisione dell’Irpef e dei relativi scaglioni. L’imposta nazionale è pari al 12,16% per i redditi da 42.800 corone (5.755 euro) a 513.400 corone (69.035 euro)e del 15% per lo scaglione di redditi superiori. L’imposta ... Leggi su improntaunika (Di venerdì 19 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Il presidente del consiglio Marionel suo discorso per la fiducia al Senato hailquali sono le sue principali caratteristiche. Marioha già avuto modo di esplicitare quelle che saranno le linee guida della sua politica fiscale, che potrebbe sfociare in una riforma organica del sistema: nessuna patrimoniale e nessuna flat tax, la progressività fiscale (si contribuisce in base a quanto si guadagna) non si tocca. Piuttosto, è possibile intervenire con una revisione dell’Irpef e dei relativi scaglioni. L’imposta nazionale è pari al 12,16% per i redditi da 42.800 corone (5.755 euro) a 513.400 corone (69.035 euro)e del 15% per lo scaglione di redditi superiori. L’imposta ...

