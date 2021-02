Ferrari 812 Superfast - La più estrema si chiamerà Versione Speciale (Di venerdì 19 febbraio 2021) La Ferrari ha inviato ad alcuni clienti un video per informarli dell'arrivo della variante più estrema della 812 Superfast: la Versione Speciale. Per il momento non è stata mostrata nessuna foto e ancora non si conoscono le caratteristiche tecniche della vettura, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi dell'ultima V12 aspirata non elettrificata di Maranello, cosa che ne farebbe un oggetto di culto immediato. L'erede della F12tdf. L'annuncio è stato dato nel giorno del compleanno di Enzo Ferrari, girando un filmato proprio nel suo storico ufficio vicino alla pista di Fiorano, famoso tra gli appassionati per essere stato il centro nevralgico delle operazioni del Commendatore. Il Cavallino Rampante ha già selezionato una lista di potenziali clienti ai quali proporre la vettura, ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 19 febbraio 2021) Laha inviato ad alcuni clienti un video per informarli dell'arrivo della variante piùdella 812: la. Per il momento non è stata mostrata nessuna foto e ancora non si conoscono le caratteristiche tecniche della vettura, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi dell'ultima V12 aspirata non elettrificata di Maranello, cosa che ne farebbe un oggetto di culto immediato. L'erede della F12tdf. L'annuncio è stato dato nel giorno del compleanno di Enzo, girando un filmato proprio nel suo storico ufficio vicino alla pista di Fiorano, famoso tra gli appassionati per essere stato il centro nevralgico delle operazioni del Commendatore. Il Cavallino Rampante ha già selezionato una lista di potenziali clienti ai quali proporre la vettura, ...

