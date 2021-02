Fermato con arnesi da scasso in auto durante coprifuoco, denunciato 53enne (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, volti anche al rispetto delle limitazioni imposte dal DPCM, per contrastare il contagio del Covid-19, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli hanno denunciato in stato di liberta’, un 53enne romano per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Era notte fonda, in pieno “coprifuoco” quando l’uomo, a bordo della sua auto, e’ stato notato dai Carabinieri mentre transitava in via dei Campi Sportivi ed e’ stato Fermato per un controllo. L’uomo, gia’ con precedenti e residente a Ladispoli, ha sin da subito insospettito i militari che hanno deciso di sottoporlo ad una perquisizione. Nell’abitacolo, occultato all’interno di uno zaino i Carabinieri hanno rinvenuto, 83 chiavi alterate ed arnesi atti allo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – Nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, volti anche al rispetto delle limitazioni imposte dal DPCM, per contrastare il contagio del Covid-19, i Carabinieri della Stazione Roma Parioli hannoin stato di liberta’, unromano per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Era notte fonda, in pieno “” quando l’uomo, a bordo della sua, e’ stato notato dai Carabinieri mentre transitava in via dei Campi Sportivi ed e’ statoper un controllo. L’uomo, gia’ con precedenti e residente a Ladispoli, ha sin da subito insospettito i militari che hanno deciso di sottoporlo ad una perquisizione. Nell’abitacolo, occultato all’interno di uno zaino i Carabinieri hanno rinvenuto, 83 chiavi alterate edatti allo ...

