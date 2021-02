Csm | chiesto il trasferimento del procuratore di Reggio Emilia “Credibilità compromessa | intervenne in indagini sul Pd e Bibbiano”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) “Una compromissione della” dovuta alla pubblicazione delle chat con Luca Palamara. Il dubbio che la “direzione delle” sia avvenuta “in base a personali convincimenti politici“. Il rischio che “qualsivoglia inchiesta sulla Pa” effettuata dalla procura d’ora in poi sia “accompagnata dal sospetto di parzialità“. È l’atto d’accusa, durissimo, che la prima commissione del Csm lancia nei confronti deldiMarco Mescolini. Nella delibera, firmata dal consigliere Nino Di Matteo, si chiede al plenum ildi Mescolini per incompatibilità ambientale con il distretto di Bologna. La vicenda nasce dall’esposto presentato da quattro pm reggiane, Maria Rita Pantani, Isabella Chiesi, Valentina Salvi e Giulia Stignani, subito dopo la ...

REGGIO EMILIA " Il 24 febbraio prossimo e' il "giorno del giudizio" per il procuratore capo di Reggio Emilia, Marco Mescolini, che rischia il trasferimento non solo dalla Procura della citta' del ... Contro il procuratore le accuse dei pm Salvi, Stignani, Chiesi e Pantani di ritardi nelle indagini su Comune e Minori. Fra queste quella di aver chiesto di non iscrivere fra gli indagati il sindaco Lu ...