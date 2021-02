Covid, Crisanti: “Se avessimo fatto il lockdown a Natale non ci troveremmo in questa situazione” (Di sabato 20 febbraio 2021) “E’ un peccato non aver fatto il lockdown a Natale, perché senza trasmissioni non c’è diffusione delle varianti; se l’avessimo fatto non staremmo in questa situazione“. Queste le dichiarazioni del virologo Andrea Crisanti, ospite nella trasmissione Titolo V, condotta da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, su Rai 3. “Bastavano le zone rosse. Le zone rosse sono in grado di bloccare la diffusione del virus”, ha concluso Cristanti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) “E’ un peccato non averil, perché senza trasmissioni non c’è diffusione delle varianti; se l’non staremmo in“. Queste le dichiarazioni del virologo Andrea, ospite nella trasmissione Titolo V, condotta da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, su Rai 3. “Bastavano le zone rosse. Le zone rosse sono in grado di bloccare la diffusione del virus”, ha concluso Cristanti. SportFace.

Agenzia_Ansa : Crisanti: 'Bene Ricciardi, l'agenda la detta il virus'. Galli: 'Siamo tutti d'accordo che vorremmo riaprire, ma io… - Agenzia_Ansa : Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e Virologia dell'Università di Padova: 'L'agenda non la decidono né i p… - chiaraped : RT @valy_s: @chiaraped @lanfraz @ILupobianco Decisamente no. Stasera Crisanti ha detto che quando sarà vaccinaro il 70-80%... dobbiamo cont… - valy_s : @chiaraped @lanfraz @ILupobianco Decisamente no. Stasera Crisanti ha detto che quando sarà vaccinaro il 70-80%... d… - sacinaro : RT @EliseiNicole: Crisanti dice che se non si conterranno le varianti Covid a marzo avremo 40mila contagi al giorno -