Corte Conti: Draghi, 'con recovery ruolo ancora più cruciale' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Oggi il ruolo della Corte diventa ancora più cruciale. Il recovery and Resilience Facility riconosce al nostro Paese risorse imponenti con una chiara linea di indirizzo: investire sul futuro. Sta a chi governa fare le scelte strategiche, sta a chi amministra eseguirle in maniera efficace ed efficiente e a chi controlla verificare che le risorse siano impiegate correttamente". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nel suo primo incontro pubblico a seguito della fiducia, intervenendo alla Corte dei Conti per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Oggi ildelladiventapiù. Iland Resilience Facility riconosce al nostro Paese risorse imponenti con una chiara linea di indirizzo: investire sul futuro. Sta a chi governa fare le scelte strategiche, sta a chi amministra eseguirle in maniera efficace ed efficiente e a chi controlla verificare che le risorse siano impiegate correttamente". Lo ha detto il premier Mario, nel suo primo incontro pubblico a seguito della fiducia, intervenendo alladeiper la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

