Coronavirus, i dati: 15.479 nuovi casi su 297.128 test, tasso di positività in aumento. Altri 348 morti (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati accertati 15.479 nuovi casi, frutto di 297.128 tamponi (tra molecolari e antigenici) effettuati. Numeri che fanno schizzare verso l'alto il tasso di positività per il terzo giorno consecutivo: sale al 5,2% (+0,4% rispetto a ieri). Il bollettino del ministero della Salute comunica anche Altri 348 morti. La situazione degli ospedali: 14 pazienti Covid in più in terapia intensiva, calano di 132 i ricoveri in area medica. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

