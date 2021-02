Chi ha sentito parlare di PAC? Il futuro dell'agricoltura si decide ora (Di venerdì 19 febbraio 2021) In questo momento le istituzioni europee stanno decidendo del futuro dell’agricoltura europea. Tra pochi mesi sapremo se la PAC, (la Politica Agricola Comune dell’UE) sarà un’alleata per lottare contro la crisi climatica e la drammatica perdita di natura e biodiversità, se saprà dare sostegno agli agricoltori biologici e alle piccole aziende agricole oppure, se, come temo, darà ancora la maggior parte degli aiuti economici alle grandi industrie agricole e agli allevamenti intensivi. Il settore agricolo è centrale nel percorso di contrasto alla crisi climatica. Per questo motivo se sbagliamo oggi a decidere come utilizzare le risorse della PAC, per la quale viene utilizzato 1/3 dell’intero bilancio europeo, quasi 400 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) In questo momento le istituzioni europee stannondo deleuropea. Tra pochi mesi sapremo se la, (la Politica Agricola Comune’UE) sarà un’alleata per lottare contro la crisi climatica e la drammatica perdita di natura e biodiversità, se saprà dare sostegno agli agricoltori biologici e alle piccole aziende agricole oppure, se, come temo, darà ancora la maggior parte degli aiuti economici alle grandi industrie agricole e agli allevamenti intensivi. Il settore agricolo è centrale nel percorso di contrasto alla crisi climatica. Per questo motivo se sbagliamo oggi are come utilizzare le risorse, per la quale viene utilizzato 1/3’intero bilancio europeo, quasi 400 ...

Radio1Rai : #FiduciaDraghi ???'Ci sono alcune parole positive, ma non ho sentito un discorso che si rivolge a chi sta perdendo i… - EmanueLazio : @fabiofish67 Veramente ossessionato, ma lui è mezzo psico, già solo come si gratta la testa a me fa paura. Gli occh… - BufaloEma : @claudiocerasa @ilfoglio_it Mi sa che chi ha scritto questo articolo non ha mai sentito parlare la Meloni o tantome… - DatodiPaola : @248455 @civati eh...e giusto 30 anni fa c'era la #GuerradelGolfo... ricordo nel periodo immediatamente preceden… - HuffPostItalia : Chi ha sentito parlare di PAC? Il futuro dell'agricoltura si decide ora -