Chi è Gaia Gozzi: Età, Sanremo 2021, Fidanzato Daniele Dezi e Cuore Amaro (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gaia Gozzi, in arte solo Gaia, è una cantantante e cantautrice di origini italo brasiliane, ex concorrente di x-factor nel 2016 e vincitice del programma Amici 19 di Maria de Filippi e successivamente concorrente di Amici Speciali, il programma che ha visto sfidarsi tra loro cantanti e ballerini affermati. Attualmente ha pubblicato il nuovo singolo Coco Chanel. Gaia è una dei cantanti di Sanremo 2021 dove partecipa tra i big dal 2 al 6 marzo. Chi è Gaia? Nome: Gaia Gozzi Nome D'arte: Gaia Data di nascita: 29 Settembre 1997 Età: 22 anni Segno zodiacale: Bilancia Professione: Cantante Luogo di nascita: Guastalla (Reggio Emilia) Altezza: 168 Cm Peso: non disponibile Tatuaggi: Gaia ha tatuate ...

