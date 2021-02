Cagliari-Torino diretta e streaming, dove vedere il match oggi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Cagliari-Torino si gioca questa serà, venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 20.45 per l'anticipo della 23^ giornata di Serie A. Sfida salvezza per i sardi e i granata chiamati a centrare un risultato positivo per togliersi dalle posizioni delicate della classifica.Cagliari-Torino, le probabili formazionicaption id="attachment 1096377" align="alignnone" width="843" Cagliari-Torino (getty images)/captionNon si sono certo nascosti i due mister Eusebio Di Francesco e Davide Nicola in merito all'importanza della sfida. Ben diverso, invece, il discorso formazioni con i tecnici che non hanno voluto dare troppi vantaggio ai rivali. I sardi potrebbero affidarsi a Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. I granta, colpiti da due casi di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 19 febbraio 2021)si gioca questa serà, venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 20.45 per l'anticipo della 23^ giornata di Serie A. Sfida salvezza per i sardi e i granata chiamati a centrare un risultato positivo per togliersi dalle posizioni delicate della classifica., le probabili formazionicaption id="attachment 1096377" align="alignnone" width="843"(getty images)/captionNon si sono certo nascosti i due mister Eusebio Di Francesco e Davide Nicola in merito all'importanza della sfida. Ben diverso, invece, il discorso formazioni con i tecnici che non hanno voluto dare troppi vantaggio ai rivali. I sardi potrebbero affidarsi a Cragno; Ceppitelli, Godin, Rugani; Zappa, Nandez, Marin, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. I granta, colpiti da due casi di ...

