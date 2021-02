Australian Open 2021: Aryna Sabalenka ed Elise Mertens conquistano il secondo Slam in doppio, di cui diventano leader mondiali (Di venerdì 19 febbraio 2021) Per la seconda volta nella loro carriera, Aryna Sabalenka ed Elise Mertens sono campionesse Slam in doppio. La bielorussa e la belga vincono il titolo degli Australian Open 2021, forti della loro testa di serie numero 2, battendo la terza coppia del seeding, quella formata dalle ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, per 6-2 6-3 in un’ora e 21 minuti di gioco. Per la verità, non si tratta propriamente della miglior finale vista sulla Rod Laver Arena a livello qualitativo. Siniakova da una parte e Mertens dall’altra fanno spesso e volentieri danni. Di fatto, per larghi tratti, la sfida la vince la notevole potenza da fondo di Sabalenka, protagonista sia del 6-2 che matura nel primo set che del ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) Per la seconda volta nella loro carriera,edsono campionessein. La bielorussa e la belga vincono il titolo degli, forti della loro testa di serie numero 2, battendo la terza coppia del seeding, quella formata dalle ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, per 6-2 6-3 in un’ora e 21 minuti di gioco. Per la verità, non si tratta propriamente della miglior finale vista sulla Rod Laver Arena a livello qualitativo. Siniakova da una parte edall’altra fanno spesso e volentieri danni. Di fatto, per larghi tratti, la sfida la vince la notevole potenza da fondo di, protagonista sia del 6-2 che matura nel primo set che del ...

