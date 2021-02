CorriereCitta : Ardea, scontro tra Sindaco e Polizia Locale: al centro della polemica la nomina di Ierace a dirigente -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea scontro

Il Corriere della Città

Loera accaduto ad, in via Ardeatina , al km 32.500, alle ore 15:00. Immediatamente due persone erano scese dalla loro auto per prestare soccorso e, visto che una delle persone ferite ...Sembrerebbe, però, che il medico continui evidentemente a ricevere i pazienti nel studio ad, ... Lotra Amici e Sileri a Piazza Pulita Dopo il servizio Amici, che era in collegamento ...Guai in vista per il dottore di base di Ardea. "Verrà tra pochi giorni per rispondere ad alcune contestazioni", dice il presidente dell'Ordine dei medici di Roma ...Ieri durante la puntata di Piazzapulita su La7 un medico di Ardea (Roma), Mariano Amici, si è reso protagonista di un duro scontro con il viceministro della ...