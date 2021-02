Antonella Viola: "L'Italia non è in ritardo con le vaccinazioni ma è in linea con l'Ue" (Di venerdì 19 febbraio 2021) “L’Italia non è in ritardo con le vaccinazioni ma perfettamente in linea con il resto d’Europa”. Lo sottolinea l’immunologa dell’università di Padova, Antonella Viola, su Twitter. “Tutta l’Europa è in ritardo perché non produce vaccini - prosegue - e dipende dagli altri paesi. La produzione, specialmente in uno momento così strategico, è importantissima e noi lo abbiamo dimenticato”. L’Italia non è in ritardo con le vaccinazioni ma perfettamente in linea con il resto d'Europa. Tutta l’Europa è in ritardo perché non produce vaccini e dipende dagli altri paesi. La produzione, specialmente in uno così strategico, è importantissima e noi lo abbiamo dimenticato.— ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) “L’non è incon lema perfettamente incon il resto d’Europa”. Lo sottol’immunologa dell’università di Padova,, su Twitter. “Tutta l’Europa è inperché non produce vaccini - prosegue - e dipende dagli altri paesi. La produzione, specialmente in uno momento così strategico, è importantissima e noi lo abbiamo dimenticato”. L’non è incon lema perfettamente incon il resto d'Europa. Tutta l’Europa è inperché non produce vaccini e dipende dagli altri paesi. La produzione, specialmente in uno così strategico, è importantissima e noi lo abbiamo dimenticato.— ...

