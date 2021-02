Zappacosta: «Mio padre mi allenava, ma non mi faceva giocare per non farmi passare per il figlio di…» (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Secolo XIX intervista Davide Zappacosta, esterno destro in prestito al Genoa dal Chelsea. «L’ultimo anno al Chelsea avevo giocato poco e alla Roma mi sono rotto il crociato. Volevo rimettermi in gioco e il Genoa era la squadra ideale: club importante, con la voglia di costruire una squadra ambiziosa e tanti compagni animati da voglia di riscatto. Per questo non ho esitato e ho detto subito sì: mi sono ritrovato subito nella mentalità di un gruppo e di un club affamati, spinti dalla voglia di rivalsa». Su Ballardini: «Per prima cosa ci ha ridato la serenità che forse ci stava venendo a mancare. Nel calcio quando ti va male non è facile, devi cercare di rimanere lucido e sereno, ma con intelligenza. Poi con allenamenti molto intensi siamo cresciuti fisicamente e tutto questo ci ha dato la spinta per venirne fuori. Il salto di qualità è arrivato anche grazie alla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Secolo XIX intervista Davide, esterno destro in prestito al Genoa dal Chelsea. «L’ultimo anno al Chelsea avevo giocato poco e alla Roma mi sono rotto il crociato. Volevo rimettermi in gioco e il Genoa era la squadra ideale: club importante, con la voglia di costruire una squadra ambiziosa e tanti compagni animati da voglia di riscatto. Per questo non ho esitato e ho detto subito sì: mi sono ritrovato subito nella mentalità di un gruppo e di un club affamati, spinti dalla voglia di rivalsa». Su Ballardini: «Per prima cosa ci ha ridato la serenità che forse ci stava venendo a mancare. Nel calcio quando ti va male non è facile, devi cercare di rimanere lucido e sereno, ma con intelligenza. Poi con allenamenti molto intensi siamo cresciuti fisicamente e tutto questo ci ha dato la spinta per venirne fuori. Il salto di qualità è arrivato anche grazie alla ...

