Volano gli stracci con Ciampolillo | definisce “pagliaccio” Salvini e menziona bufale sul suo conto

Leggi su bufale

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Una questione così articolata, quella che vede protagonistaed indirettamente Matteo, che optiamo per un editoriale “a gusto precisazioni“. Una ricostruzione su quanto avvenuto oggi in aula è doverosa, anche perché il senatore già in passato è stato al centro di una polemica in merito a quote dello stipendio mai restituite. Questo, quantomeno, il pensiero, portato avanti nel 2019 da Paragone come vi abbiamo riportato a suo tempo con un altro articolo. Cosa ha dettosue da dove nasce il suo sfogo Quello andato in scena oggi 18 febbraio in aula, come si può notare dal video a fine articolo, è stato un vero e proprio show da parte di. Nel suo mirino è finito in primis, che ieri lo aveva attaccato duramente per quelli che vengono ...