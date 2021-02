Variante inglese, 4 casi ai Mondiali di sci (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ai Mondiali di sci di Cortina d'Ampezzo scatta l'allarme per la del Covid individuata in quattro tamponi provenienti da un gruppo di sei prelevati tra i partecipanti alla competizione sportiva. Lo ha ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021) Aidi sci di Cortina d'Ampezzo scatta l'allarme per la del Covid individuata in quattro tamponi provenienti da un gruppo di sei prelevati tra i partecipanti alla competizione sportiva. Lo ha ...

RobertoBurioni : Nel Regno Unito sono in un momento difficile a causa della contagiosissima 'variante inglese'. Ma stanno vaccinando… - LegaSalvini : GALLI SMENTITO DAL SUO OSPEDALE: “NON È VERO CHE ABBIAMO TERAPIE INVASE DA VARIANTE INGLESE” - RobertoBurioni : La 'variante inglese' (B.1.1.7) è purtroppo più contagiosa. Alcuni dati preliminari la indicano anche come più 'pat… - sarahross71 : RT @giuliogaia: @HuffPostItalia @AnnaMaritati Salvini chiede di riaprire le attività gradualmente e in sicurezza, immediatamente i mentecat… - emanuel22677423 : RT @Libero_official: Un caso all'ospedale #Sacco di Milano: '#Covid e variante inglese, nessun reparto invaso da pazienti'. L'istituto smen… -