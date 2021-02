Valentina Ferragni per Barbie Extra | la challenge Instagram per ricreare i look delle dolls

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 18 febbraio 2021), Chiara Maci, Ludovica Sauer e Daniela Zuccotti saranno coinvolte in una sfida sui social per la lineaè fonte d’ispirazione per le bambine dal 1959. Sin dalla sua nascita, la fashion doll ha vestito i panni di innumerevoli carriere motivando così le bambine a non fermarsi mai di fronte agli ostacoli e ad essere tutto ciò che desiderano. Nel corso degli ultimi cinque anni,si è evoluta per essere ancor di più il riflesso del mondo che le bambine vedono intorno a loro. Così sono stati introdotti più di 170 nuovi, includendocon più incarnati, colori e texture di capelli, colori degli occhi e lineamenti del viso. L’evoluzione di un’icona nel corso negli anniè diventata lo ...