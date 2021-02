Vaccino | Liliana Segre invita lombardi over 80 ad aderire

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Nell’ambito della sensibilizzazione per la vaccinazione anti-Covid per gli80enni Regionea ha pubblicato un video in cui la senatricele “nonne” e i “nonni”adalla campagna vaccinale. pc/red su Il Corriere della Città.

Segre: "Vaccinare dal Covid i detenuti, sono stata in cella anche io: so cosa significa"... usando le parole di una lirica tratta dai pensieri della sopravvissuta alla ShoahSegre sull'importanza di "f are memoria,prezioso contro l'indifferenza, e che aiuta, in un mondo ...Liliana Segre è stata vaccinata contro il Covid-19 al Fatebenefratelli di Milano. Ad accoglierla c'erano il governatore lombardo, Attilio Fontana, e la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia M ...Nell’ambito della sensibilizzazione per la vaccinazione anti-Covid per gli over 80enni Regione Lombardia ha pubblicato un video in cui la senatrice Liliana Segre invita le “nonne” e i “nonni” lombardi ...