USA, richieste sussidi disoccupazione crescono contro attese per calo (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) – crescono, contro le aspettative degli analisti, le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 12 febbraio, i “claims” sono risultati pari a 861.000 unità, in aumento di 13 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 848.000 (793.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che erano per un calo delle richieste a 765 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 833.250 unità, di poco inferiore al dato rivisto della settimana precedente (836.750 unità). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) –le aspettative degli analisti, ledio allanegli USA. Nella settimana al 12 febbraio, i “claims” sono risultati pari a 861.000 unità, in aumento di 13 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 848.000 (793.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delledegli analisti, che erano per undellea 765 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 833.250 unità, di poco inferiore al dato rivisto della settimana precedente (836.750 unità). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le ...

