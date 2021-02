Un tampone per tornare alla vita normale | l’ipotesi della Germania

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Lo hanno chiamato tampone lasciapassare. È un’ipotesi, ma in Germania se ne discute da giorni. Per far ripartire alcune attività e far tornare la popolazione a una vita simile a quella pre-Covid. Si potrebbe richiedere un tampone e se il risultato fosse negativo, si potrebbe andare al cinema, a teatro, al ristorante.