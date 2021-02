Tragedia in carcere: detenuta muore per una crisi respiratoria (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Tragedia nel carcere femminile di Pozzuoli dove una detenuta ha perso la vita a seguito di una crisi respiratoria. La donna è stata trasportata in ospedale ma ormai era troppo tardi. A perdere la vita è stata Isabella, originaria di Torino che era detenuta nel carcere femminile di Pozzuoli nell’ala dedicata ai pazienti con problemi psichici. A seguito della sua morte è stata aperta un’inchiesta per valutare tutte le condizione del caso, come riporta il meridiano news. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –nelfemminile di Pozzuoli dove unaha perso la vita a seguito di una. La donna è stata trasportata in ospedale ma ormai era troppo tardi. A perdere la vita è stata Isabella, originaria di Torino che eranelfemminile di Pozzuoli nell’ala dedicata ai pazienti con problemi psichici. A seguito della sua morte è stata aperta un’inchiesta per valutare tutte le condizione del caso, come riporta il meridiano news. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

