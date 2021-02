Sicurezza nazionale, ecco il filo rosso del discorso di Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce”, ha affermato ieri Mario Draghi nelle sue dichiarazioni programmatiche, dove opportunamente non ha fatto alcun riferimento all’intelligence. In ogni caso, i Servizi hanno il compito di aiutare il decisore pubblico a “riaccendere la luce”, rappresentando il deep state, lo Stato profondo, che prescinde dalle alternanti maggioranze parlamentari. E nella gestione degli esiti della pandemia l’intelligence è destinata ad essere sempre più centrale. Proverò quindi a interpretare il discorso del premier in una chiave di intelligence. Prima di tutto ha ribadito la scelta di campo delle nostre collocazioni internazionali: “soci fondatori dell’Unione Europea” e “protagonisti dell’Alleanza Atlantica”. Ha poi rilevato come la crisi economica accentui il disagio sociale, che, come più volte argomentato, ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Uscire dalla pandemia non sarà come riaccendere la luce”, ha affermato ieri Marionelle sue dichiarazioni programmatiche, dove opportunamente non ha fatto alcun riferimento all’intelligence. In ogni caso, i Servizi hanno il compito di aiutare il decisore pubblico a “riaccendere la luce”, rappresentando il deep state, lo Stato profondo, che prescinde dalle alternanti maggioranze parlamentari. E nella gestione degli esiti della pandemia l’intelligence è destinata ad essere sempre più centrale. Proverò quindi a interpretare ildel premier in una chiave di intelligence. Prima di tutto ha ribadito la scelta di campo delle nostre collocazioni internazionali: “soci fondatori dell’Unione Europea” e “protagonisti dell’Alleanza Atlantica”. Ha poi rilevato come la crisi economica accentui il disagio sociale, che, come più volte argomentato, ...

