Senato, Balboni (FdI) denuncia censura Rai e urla al regime. Ma Casellati smentisce: “C’è stato un cambio di rete annunciato da un sottopancia” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Devo denunciare un fatto gravissimo: durante la dichiarazione di voto del presidente Ciriani, l’unico ad aver dichiarato il voto contrario al nascente governo, la Rai ha interrotto la diretta Tv, ha censurato il presidente Ciriani e ha mandato la pubblicità. Se questa è una prova di regime, ci siamo perfettamente dentro”. E’ la denuncia pronunciata ieri sera dal Senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni durante il dibattito per la fiducia del Senato a Mario Draghi, accusando la Rai di aver trasmesso la pubblicità in concomitanza con l’intervento del suo capogruppo Luca Ciriani. Lo stralcio dell’intervento di Balboni è stato pubblicato immediatamente sull’account Twitter di Fratelli D’Italia scatenando i commenti di alcuni utenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Devore un fatto gravissimo: durante la dichiarazione di voto del presidente Ciriani, l’unico ad aver dichiarato il voto contrario al nascente governo, la Rai ha interrotto la diretta Tv, hato il presidente Ciriani e ha mandato la pubblicità. Se questa è una prova di, ci siamo perfettamente dentro”. E’ lapronunciata ieri sera dalre di Fratelli d’Italia Albertodurante il dibattito per la fiducia dela Mario Draghi, accusando la Rai di aver trasmesso la pubblicità in concomitanza con l’intervento del suo capogruppo Luca Ciriani. Lo stralcio dell’intervento dipubblicato immediatamente sull’account Twitter di Fratelli D’Italia scatenando i commenti di alcuni utenti ...

Corriere : Polemica al Senato, Balboni: «Ciriani censurato dalla Rai». Casellati: «Nessun taglio, solo... - platanix1 : RT @platanix1: Sen. Balboni denuncia in aula 'fatto gravissimo': mentre parlava Ciriani (FdI) la Rai ha mandato la pubblicità censurandolo… - Mariang47614228 : RT @FratellidItalia: ?? In tempo di crisi la democrazia va rafforzata e noi all'opposizione garantiremo, avendo come solo obiettivo l'intere… - Emi92490699 : RT @FratellidItalia: ?? In tempo di crisi la democrazia va rafforzata e noi all'opposizione garantiremo, avendo come solo obiettivo l'intere… - platanix1 : Sen. Balboni denuncia in aula 'fatto gravissimo': mentre parlava Ciriani (FdI) la Rai ha mandato la pubblicità cen… -