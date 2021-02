Segre si vaccina | ' La speranza è in un corpo sanitaria che si è dimostrato eroico'

Ultime Notizie dalla rete : Segre vaccina

Il Messaggero

Milano, 18 febbraio 2021si: 'La speranza è in un corpo sanitaria che si è dimostrato eroico' 'Io vado oltre gli over 80, visto che di anni ne ho da poco compiti 90. Sono molto contenta di avere avuto l'...Fontana ha sottolineato a Lilianacome ancora vi siano molte persone che non si sono registrate sul portale (le adesioni sono 400mila su 726mila over 80 in Lombardia): "Io dico, sta gente è ...c'è troppa gente che non si è iscritta", ha detto il presidente della Regione. "La gente è pazza a non volere fare il vaccino?", si è chiesta la Segre. "Un po' di matti ci sono", la replica. "Alcuni ...Covid, la Santa Sede sceglie il pugno di ferro. Il Vaticano è infatti pronto a licenziare i dipendenti che rifiutano di vaccinarsi. Leggi anche > ...