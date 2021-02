Schwazer, Donati: “Vittime di un imbroglio infame e vigliacco. Batterlo sarà difficile” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Siamo stati Vittime di un imbroglio infame e vigliacco”. Sandro Donati, tecnico di Alex Schwazer, reagisce così alla notizia dell’archiviazione delle accuse di doping a carico del suo atleta. “Mi ha fatto tenerezza perché mi ha confessato di non aver avuto il coraggio di leggere l’ordinanza del giudice“, ha spiegato l’allenatore ai microfoni del Tg3, rilanciando poi le speranze di un ritorno di Schwazer alle gare: “Con due mesi di allenamento da professionista, credo che Batterlo sia davvero molto difficile”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Siamo statidi un”. Sandro, tecnico di Alex, reagisce così alla notizia dell’archiviazione delle accuse di doping a carico del suo atleta. “Mi ha fatto tenerezza perché mi ha confessato di non aver avuto il coraggio di leggere l’ordinanza del giudice“, ha spiegato l’allenatore ai microfoni del Tg3, rilanciando poi le speranze di un ritorno dialle gare: “Con due mesi di allenamento da professionista, credo chesia davvero molto”. SportFace.

