"Quando parli alla nonna...". Renzi, il video più imbarazzante di tutti i tempi? In inglese, così: demolito da "Striscia" | Guarda (Di giovedì 18 febbraio 2021) Eccoci a Striscia la Notizia, che nella puntata trasmessa su Canale 5 mercoledì 17 febbraio ci delizia con "I nuovi mostri", il meglio del peggio tra televisione, politica e spettacolo della settimana. Ed in questa edizione della rubrica del tg satirico, ecco che abbiamo Francesco Baccini che si scorna con Guenda Goria a Live-Non è la D'Urso, dove il cantante prima minaccia di abbandonare lo studio salvo poi tornare immediatamente sui propri passi. Quindi Vincenzo De Luca che si scatena contro Giuseppe Conte: "Abbiamo visto cose che noi umani non avremmo mai immaginato di vedere". Nel mirino del governatore della Campania "il tavolino, spoglio, con la vernice anche un po' scrosatata" con cui l'ormai ex premier si era presentato nella conferenza stampa davanti a Palazzo Chigi, poco prima dell'avvicendamento con Mario Draghi. E ancora, tra le altre, "la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Eccoci ala Notizia, che nella puntata trasmessa su Canale 5 mercoledì 17 febbraio ci delizia con "I nuovi mostri", il meglio del peggio tra televisione, politica e spettacolo della settimana. Ed in questa edizione della rubrica del tg satirico, ecco che abbiamo Francesco Baccini che si scorna con Guenda Goria a Live-Non è la D'Urso, dove il cantante prima minaccia di abbandonare lo studio salvo poi tornare immediatamente sui propri passi. Quindi Vincenzo De Luca che si scatena contro Giuseppe Conte: "Abbiamo visto cose che noi umani non avremmo mai immaginato di vedere". Nel mirino del governatore della Campania "il tavolino, spoglio, con la vernice anche un po' scrosatata" con cui l'ormai ex premier si era presentato nella conferenza stampa davanti a Palazzo Chigi, poco prima dell'avvicendamento con Mario Draghi. E ancora, tra le altre, "la ...

