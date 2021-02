Pugno duro del Vaticano contro i no-vax: i dipendenti che non si vaccinano saranno licenziati (Di giovedì 18 febbraio 2021) Linea dura del Vaticano nei confronti dei dipendenti no-vax che rifiutano il vaccino. Anche se la vaccinazione è su base volontaria, un decreto del presidente della Pontificia Commissione della Città del Vaticano, cardinale Giuseppe Bertello, prevede una serie di misure che vanno dal demansionamento sino al licenziamento. Per i dipendenti che non fanno il vaccino è previsto fino al demansionamento per chi non può farlo per ragioni di salute, con il mantenimento dello stipendio. Per chi invece si rifiuta “senza comprovate ragioni di salute ci sono conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro”. Chi non si vaccina può essere demansionato o licenziato Il decreto di Bertello, pubblicato su Vaticanstate, mette nero su bianco la disposizione. “Si ritiene il sottoporsi alla ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Linea dura delnei confronti deino-vax che rifiutano il vaccino. Anche se la vaccinazione è su base volontaria, un decreto del presidente della Pontificia Commissione della Città del, cardinale Giuseppe Bertello, prevede una serie di misure che vanno dal demansionamento sino al licenziamento. Per iche non fanno il vaccino è previsto fino al demansionamento per chi non può farlo per ragioni di salute, con il mantenimento dello stipendio. Per chi invece si rifiuta “senza comprovate ragioni di salute ci sono conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro”. Chi non si vaccina può essere demansionato o licenziato Il decreto di Bertello, pubblicato su Vaticanstate, mette nero su bianco la disposizione. “Si ritiene il sottoporsi alla ...

SecolodItalia1 : Pugno duro del Vaticano contro i no-vax: i dipendenti che non si vaccinano saranno licenziati… - AMarco1987 : “Chi rifiuta il vaccino sarà licenziato”, pugno duro del Vaticano per sconfiggere il virus - TerlizziGerard3 : RT @ilgiornale: Nell'Italia che apre il nuovo anno con il segno negativo, l'unico dato in crescita è quello dei migranti. Ma mentre il gove… - lorysem : causando all'ospedale notevoli problemi (un bel po' di infermieri in meno) e a seguire la notizia del pugno duro in… - mihirdjin : @TgLa7 comunque si dice 'pugno duro' o 'mano pesante', 'mano dura' se l'è inventata il titolista con la seconda elementare -