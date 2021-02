Proteste India, anche le donne si uniscono alle rivolte (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mentre le Proteste dei contadini Indiani stanno raggiungendo risultati oramai globali, un ruolo importante lo stanno avendo le donne. Tascurate dell’India, stanno cogliendo il momento per rispolverare le loro richieste di vecchia data, dai diritti sulla terra e il credito agricolo ai sussidi per i cereali. Ed è un aspetto che non sorprende perchè in Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) Mentre ledei contadinini stanno raggiungendo risultati oramai globali, un ruolo importante lo stanno avendo le. Tascurate dell’, stanno cogliendo il momento per rispolverare le loro richieste di vecchia data, dai diritti sulla terra e il credito agricolo ai sussidi per i cereali. Ed è un aspetto che non sorprende perchè in

robertosaviano : L'arresto dell'attivista #FridaysForFuture #DishaRavi è l'ennesimo attacco alla democrazia in India. L'accusa? Aver… - amnestyitalia : #India Il governo deve fermare subito la crescente repressione di manifestanti. Chiediamo il rilascio immediato e i… - amnestyitalia : #India Cosa sta succedendo? Da tempo, gli agricoltori stanno manifestando contro il governo per le nuove riforme. L… - frariva_riva : RT @FranFerrante: “Perché non ci stiamo occupando di questo?” (Cit.) L'attivista indiana Disha Ravi è stata arrestata per aver sostenuto l… - CafarellAntonio : RT @robertosaviano: L'arresto dell'attivista #FridaysForFuture #DishaRavi è l'ennesimo attacco alla democrazia in India. L'accusa? Aver red… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste India Rihanna in topless con il ciondolo indù: scoppia la polemica La cantante già nel mirino per aver sostenuto le proteste degli agricoltori in India Rihanna ancora travolta dalle polemiche in India. Dopo avere sollevato una bufera per aver espresso il suo sostegno agli agricoltori che protestavano nel Paese, e ...

Jack Dorsey e Jay - Z puntano sul Bitcoin: il fondo per progetti in India e Africa ... India compresa. Il gigante asiatico sembra sempre più vicino a introdurre una legge per vietare l'... Un'attività letteralmente esplosa durante le proteste che hanno attraversato il paese nello scorso ...

India: protesta agricoltori, iniziato il blocco dei binari È iniziato in India il blocco dei binari su scala nazionale per quattro ore (dalle 12 alle 16 locali) indetto dal Samyukt Kisan Morcha ...

