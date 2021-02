Principe Filippo, il dramma: ricoverato in ospedale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Buckingham Palace ha fatto sapere che martedì 16 febbraio il Principe consorte Filippo, 99 anni, marito della regina Elisabetta II, è stato ricoverato “in va precauzionale” in seguito a un malore. Il Principe e la regina, nelle scorse settimane, hanno ricevuto le prime dosi del vaccino anti-Covid. Preoccupazione per il Principe Filippo d’Inghilterra. Il marito della regina Elisabetta II, infatti, è stato ricoverato martedì sera all’ospedale re Edoardo VII Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 18 febbraio 2021) Buckingham Palace ha fatto sapere che martedì 16 febbraio ilconsorte, 99 anni, marito della regina Elisabetta II, è stato“in va precauzionale” in seguito a un malore. Ile la regina, nelle scorse settimane, hanno ricevuto le prime dosi del vaccino anti-Covid. Preoccupazione per ild’Inghilterra. Il marito della regina Elisabetta II, infatti, è statomartedì sera all’re Edoardo VII Articolo completo: dal blog SoloDonna

rtl1025 : ?? Il principe #Filippo, consorte quasi centenario della regina #Elisabetta, è stato ricoverato oggi in un ospedale… - sparkIes__ : Azz il principe filippo ???? - NekoAunty : Ansia per il Principe Filippo come fosse un mio parente. - FlyRadioTV : GOD SAVE THE QUEEN! Vi siete mai chiesti come si svolge la giornata della Regina Elisabetta? Viene servita e riveri… - agenzia_nova : #RegnoUnito #Buckingampalace conferma che il duca di Edimburgo rimarrà ricoverato per alcuni giorni. Ospedale presi… -