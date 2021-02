Perseverance su Marte | la sonda della Nasa “ammarta” L’emozione degli scienziati e la prima foto con un tweet | “Hello | world”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Un momento atteso da mesi. L’ggiosul suolo del Pianeta rosso. Un’emozione enorme per gliricevere, a sette minuti dall’atterraggio, dail segnale che era andato tutto liscio. Ora lae il mini elicottero Ingenuity potranno cominciare la loro missione: andare a cercare la vita in uno dei luoghi più suggestivi del pianeta, il cratere Jazero, il bacino di un antichissimo lago che potrebbe conservare tracce di vita passata. Dal Pianeta rosso sono già arrivate le prime immagini.. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X —’sMars Rover ...