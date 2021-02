Nuovo lockdown: 6 regioni a rischio zona Arancione, i comuni in zona rossa (Di giovedì 18 febbraio 2021) Come ormai di consueto, dopo il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore della Sanità alcune regioni, potrebbero avere un Rt superiore all’1 e cambiare classe di rischio passando così da zona gialla a zona Arancione. Il Governo sta quindi aspettando gli esiti del monitoraggio per decidere se passare a zona Arancione ben sei regioni a rischio, che sono: Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Situazione ancora peggiore in Toscana e Abruzzo, soprattutto in quest’ultima regione infatti ci sono già due province in zona rossa, quelle di Pescara e Chieti. Da venerdì c’è il serio ... Leggi su pensionipertutti (Di giovedì 18 febbraio 2021) Come ormai di consueto, dopo il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore della Sanità alcune, potrebbero avere un Rt superiore all’1 e cambiare classe dipassando così dagialla a. Il Governo sta quindi aspettando gli esiti del monitoraggio per decidere se passare aben sei, che sono: Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche e Piemonte. Situazione ancora peggiore in Toscana e Abruzzo, soprattutto in quest’ultima regione infatti ci sono già due province in, quelle di Pescara e Chieti. Da venerdì c’è il serio ...

