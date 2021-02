Nel 2020 assunzioni in netto calo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel corso dei primi undici mesi delleattivate dai datori di lavoro privati sono state 4.755.000, registrando una forte contrazione rispetto allo stesso periodo del 2019 (-30%) dovuta agli effetti legati all'emergenza da Covid-19 che ha determinato sia una caduta della produzione che dei consumi. Lo rende noto l'Inps nell'Osservatorio sul Precariato.Questa contrazione è stata particolarmente negativa nel mese di aprile (-83%), e si è via via attenuata scendendo a ottobre sotto il 20%. A novembre, con l'adozione di nuove misure restrittive nazionali e regionali, si è registrato un aumento della contrazione (-26%). Ilha riguardato tutte le tipologie contrattuali, risultando più accentuato per lecon contratti di lavoro a termine. Le trasformazioni da tempo determinato ...

In Italia, ricorda ancora l'Ocse, nel quarto trimestre il Pil è tornato a calare del 2% e il 2020 si è chiuso con una caduta dell'8,9%. Nell'area euro ha segnato un meno 0,6% nell'ultimo trimestre