MotoGP, Quartararo looks back: '15 years of work to get here' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Motorcycling is a visceral passion for today's riders, something they cultivated from a very young age. They were essentially riding before they could walk and Fabio Quartararo has now shared one of ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 18 febbraio 2021) Motorcycling is a visceral passion for today's riders, something they cultivated from a very young age. They were essentially riding before they could walk and Fabiohas now shared one of ...

motosprint : #MotoGP, #Quartararo guarda al passato: “15 anni di lavoro per arrivare qui” - sportface2016 : #MotoGP, #Quartararo: '#Marquez? Spero sinceramente che torni, perché penso che parte del mio successo in MotoGP si… - infoitsport : MotoGp, la Yamaha con Viñales e Quartararo riparte dai giovani (e senza Valentino Rossi) - FormulaPassion : #MotoGP | Lin Jarvis ha spiegato come non fosse possibile economicamente dare a Franco #Morbidelli la stessa M1 di… - infoitsport : MotoGP, Quartararo: 'Lavoro per essere il grande rivale di Márquez' -