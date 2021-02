Live Granada-Napoli 2-0 | Herrera e Kenedy | azzurri a picco

MondoNapoli : LIVE - 1-2 micidiale del Granada: azzurri sotto chock! - - ValencianistaEN : @AndyMitten Granada 1-0 Napoli live score - SSportNetwork : GOAL! GRN-NAP Parziale: 1-0 Marcatore: Herrera D. (G) 18' Azione: Difesa partenopea in bambola, Herrera di testa po… - corrmezzogiorno : #Napoli Live | Granada-Napoli 0-0 Gattuso senza 9 calciatori - zazoomblog : Live Granada-Napoli 0-0: Gattuso in emergenza con 9 assenti - #Granada-Napoli #0-0: Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : Live Granada

Il Napoli di Gattuso si presenta ai sedicesimi di finale di Europa League in piena emergenza. Gli azzurri asi giocano metà qualificazione agli ottavi ma con una rosa dei disponibili ridotta all'osso: solo 14 giocatori disponibili più sei aggregati dalla Primavera. In Spagna quindi scelte obbligate ...Infine abbiamo il Napoli, che non ha storie passate di grande rilevanza con ilma negli ultimi anni è stato a forte trazione spagnola, perché l'avvento di Rafa Benitez nel 2013 aveva portato ...22' Esce Vallejo per infortunio, dentro Sanchez 21' Gol Granada: perde palla Politano, parte in contropiede il club spagnolo, avanza Machis che serve ...19' Gol Granada: lancio dalla trequarti e di testa Angel Herrera che sorprende un colpevole Di Lorenzo, non chiude Meret. 15' Occasione Granada: Foulquier ...