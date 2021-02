Knockout City è il gioco di dodgeball competitivo sviluppato dal team di Mario Kart Live (Di giovedì 18 febbraio 2021) Knockout City è stato annunciato nella serata di ieri durante il Nintendo Direct: il gioco multiplayer competitivo basato sul dodgeball sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch il 21 maggio. Knockout City è pubblicato da EA e proviene dallo sviluppatore di Mario Kart Live, Velan Studios. Knockout City è una versione competitiva del dodgeball in terza persona basata su squadre che non si limita a lanciare e prendere la palla: anche senza di questa infatti i giocatori saranno in grado di trasformarsi diventando loro la palla per sconfiggere gli avversari. Il gioco offre modalità free-for-all e 3v3 e 4v4. Le ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021)è stato annunciato nella serata di ieri durante il Nintendo Direct: ilmultiplayerbasato sulsarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch il 21 maggio.è pubblicato da EA e proviene dallore di, Velan Studios.è una versione competitiva delin terza persona basata su squadre che non si limita a lanciare e prendere la palla: anche senza di questa infatti i giocatori saranno in grado di trasformarsi diventando loro la palla per sconfiggere gli avversari. Iloffre modalità free-for-all e 3v3 e 4v4. Le ...

