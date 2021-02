Juventus | esami al polpaccio per Chiellini | escluse lesioni muscolari I dettagli

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Sospiro di sollievo per lae Giorgio.Il dolore accusato dopo poco più di mezz’ora di gara al Do Dragão, poi il cambio e glistrumentali svoltisi questa mattina. E' quanto accaduto al difensore e capitano bianconero Giorgio, costretto a lasciare anzitempo la gara di Champions League contro il Porto, andata in scena ieri sera. Proprio pochi istanti fa arrivano importanti novità sulle condizioni del calciatore, attraverso una nota diramata dal club tramite i propri canali di riferimento, che escludonoaldestro. "Giorgioè stato sottoposto questa mattina presso il JMedical ad accertamenti radiologici che hanno esclusoal ...

Il giorno dopo il ko nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, in casaè anche tempo dimedici per i calciatori usciti malconci dalla sfida dello Stadio do Dragao. Al JMedical in mattinata si è presentato Giorgio Chiellini , sostituito nel finale di primo ...Tutte le notizie sulla squadraDomani è previsto un giorno di riposo per la squadra che riprenderà gli allenamenti nella giornata di sabato, a due giorni dalla sfida contro la formazione calabrese' Questo è l’obiettivo della Juve c ...Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Giorgio Chiellini, uscito anzitempo per infortunio dalla sfida di Champions League contro il Porto. Il difensore bianconero è stato sottoposto ...