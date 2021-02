Il partito di Conte non è nato neanche stavolta, ma ha dato un bel colpo al governo Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo l’infelice tentativo della candidatura di Giuseppe Conte nel collegio di Siena, rapidamente accantonata in seguito alle perplessità manifestate dai democratici toscani, la creazione dell’intergruppo parlamentare Pd-M5s-Leu era già la seconda iniziativa puntualmente battezzata dai giornali come l’atto di nascita del «partito di Conte». Non ho usato l’imperfetto a caso, perché è finita allo stesso modo, almeno per ora. All’annuncio della decisione presa martedì dai capigruppo giallorossi del Senato, infatti, ieri non è seguita analoga comunicazione alla Camera, una volta che il significato politico della scelta è apparso chiaro a tutti. In entrambe le occasioni, candidatura a Siena e intergruppo in parlamento, l’avvocato del popolo avrebbe forse fatto meglio a frenare l’entusiasmo prima di benedire ufficialmente ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo l’infelice tentativo della candidatura di Giuseppenel collegio di Siena, rapidamente accantonata in seguito alle perplessità manifestate dai democratici toscani, la creazione dell’intergruppo parlamentare Pd-M5s-Leu era già la seconda iniziativa puntualmente battezzata dai giornali come l’atto di nascita del «di». Non ho usato l’imperfetto a caso, perché è finita allo stesso modo, almeno per ora. All’annuncio della decisione presa martedì dai capigruppo giallorossi del Se, infatti, ieri non è seguita analoga comunicazione alla Camera, una volta che il significato politico della scelta è apparso chiaro a tutti. In entrambe le occasioni, candidatura a Siena e intergruppo in parlamento, l’avvocato del popolo avrebbe forse fatto meglio a frenare l’entusiasmo prima di benedire ufficialmente ...

