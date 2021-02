Il governo Draghi incassa la fiducia anche alla Camera con 535 sì (Di giovedì 18 febbraio 2021) Senza troppo stupore il governo Draghi ha superato l’esame anche della Camera, dove tutto sembrava già scritto prima della votazione. Se infatti i numeri al Senato sono stati larghi, a Montecitorio la maggioranza è stata larghissima: 535 sì, contro 56 no. Da domani l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca centrale sarà pienamente operativo, e si potrà concentrare sulle priorità del Paese e del suo programma. Che l’ha detto e l’ha ripetuto, sono molte e ben precise: riforma del fisco, della giustizia e della Pubblica amministrazione (in accordo con il Recovery Plan). Con dei punti cardine ben saldi: atlantismo ed europeismo. Questa mattina alla Camera il premier Mario Draghi ha deciso di non parlare. Ieri ha consegnato il discorso pronunciato al Senato ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Senza troppo stupore ilha superato l’esamedella, dove tutto sembrava già scritto prima della votazione. Se infatti i numeri al Senato sono stati larghi, a Montecitorio la maggioranza è stata larghissima: 535 sì, contro 56 no. Da domani l’esecutivo guidato dall’ex presidente della Banca centrale sarà pienamente operativo, e si potrà concentrare sulle priorità del Paese e del suo programma. Che l’ha detto e l’ha ripetuto, sono molte e ben precise: riforma del fisco, della giustizia e della Pubblica amministrazione (in accordo con il Recovery Plan). Con dei punti cardine ben saldi: atlantismo ed europeismo. Questa mattinail premier Marioha deciso di non parlare. Ieri ha consegnato il discorso pronunciato al Senato ...

