Il giovane turco Orfini sta invecchiando Male Il renziano in sonno del Pd si schiera contro l’intergruppo Gli mancano le partite alla Play con l’ex premier e a biliardino con Nobili

Matteo Orfini era il cocco di Matteo Renzi. Era un "Matteo minore", ma pur sempre facente parte della nobile schiatta dei "Mattei" che annovera anche quello Padano. Ve lo ricordate quando giocava gioioso e gaio al bigliardino alla festa dell'Unità con Luciano Nobili e lo stesso Renzi? La barbetta quasi animata di energia propria e gli occhietti scintillanti come un cherubino al settimo cielo. Sembrano passati anni luce. Eppure Orfini, al momento giusto, riuscì a scaricare il suo anfitrione con cinica nonchalance e se ne restò nel Partito democratico per non sapere né leggere né scrivere. Però dal Pd continua a tirare frecciatine contro il suo attuale segretario (lui fu incredibilmente presidente e segretario ad interim) sul partito, contro le decisioni della dirigenza, cercando di ...

