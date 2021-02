I dubbi di Cacciari | ' Impossibile per Draghi fare riforme | M5s e Forza Italia mai d' accordo sulla Giustizia'

globalistIT : - francescochium1 : @CasatiSilvano Mai avuto dubbi...purtroppo sarà scelta obbligata rimane però sempre il problema dei lock metà paese… - paolofabbrinira : @bb91687509 @laura_ceruti mettete su una sedia Matteo Renzi, e davanti a lui 10 sedie con 10 PD a caso (magari comp… -

Ultime Notizie dalla rete : dubbi Cacciari

ilGiornale.it

E di certo, secondo, non si può dire che si vada verso un futuro pieno di riforme. "Figuriamoci. Draghi non lo può dire, ma io sì: con questo governo le riforme non le vedremo mai". "Draghi ...Approvato dal comune nel 2009, durante uno dei tre mandati del sindaco, il piano prevedeva ... Evidentemente gli acquirenti non avevanoche il piano di recupero del comparto, la cui ...L'ex sindaco di Venezia: "Draghi non è il Padreterno e non potrà fare in un giorno quello che non si fa da 30 anni" ...Massimo Cacciari, intervistato da Libero su Draghi e il governo in fieri, non ha dubbi: quella in campo per il governatore «è una maggioranza Arlecchino» con cui sarà difficile, se non addirittura imp ...