Guida in stato di ebbrezza e provoca un incidente | nei guai giovane del Telesino

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTelese Terme (Bn) – Fermato sabato sera nel corso dei controlli di routine nel servizio dedicato alla repressione delle stragi del sabato sera. E’ la sorte toccata ad unragazzo di Amorosi, G.I.M., classe ’97, beccato a Telese Terme alladi un’auto coinvolta in unstradale. Ilsottoposto immediatamente all’etilometro ed è risultato positivo con un valore di cinque volte superiore al limite previsto dalla legge. Per questo gli è stata revocata la patente e l’auto è stata sottoposta a sequestro, oltre al deferimento indi libertà per il reato diindiaggravato dall’aver causato un. Il classe ’97 è difeso dagli ...

Agenzia_Ansa : Tmz, Bruce #Springsteen arrestato per guida in stato di ebbrezza #ANSA - SimoneBonzanini : RT @ermanesse3: @LucioMM1 @LaVersioneDiCe @frenchigg @MarcoGiovagnol3 @Dodajoya @redcatontheroof Pur provenendo da posizioni laiche e liber… - DeniseBellet : RT @tessproperty: Oppini oggi da Barbara ha una sorpresa. Sappiamo che: lui e Urtis faranno qualcosa, un programma credo. Poi Fra aveva det… - tessproperty : Oppini oggi da Barbara ha una sorpresa. Sappiamo che: lui e Urtis faranno qualcosa, un programma credo. Poi Fra ave… - Pacaco63 : L'obiettivo di spaccare il M5S era un chiaro obiettivo ed è stato raggiunto anche grazie all'inadeguatezza di chi l… -

Ultime Notizie dalla rete : Guida stato

...violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di...dei limiti della velocità se lo strumento per il controllo elettronico utilizzato non è......di. Durante l'attività sono stati controllati 183 mezzi pesanti e contestate, tra le altre, violazioni per il mancato rispetto dei limiti di velocità, per il mancato rispetto dei tempi di...Il timore delle varianti. L’attenzione generale è rivolta, come sappiamo, alle varianti del Covid: da quella inglese, già sequenziata e prevalente, ad altre che potrebbero manifestarsi. In Sicilia, pe ...Intervistato dai media internazionali durante la press conference di presentazione della nuova MCL35M, vettura con cui lui e Daniel Ricciardo affronteranno il prossimo mondiale 2021 di Formula 1, Land ...