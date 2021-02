Granada - Napoli | diretta dalle 21 Le formazioni | c' è Osimhen | Fabian dal 1'

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - capuanogio : La panchina del #Napoli oggi a Granada ?? (#IlMattino) - sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - disilluso_ : Stasera il Napoli gioca Al Maronnas de Los Carminos de Granada. Olè! - sportface2016 : #GranadaNapoli Le parole del ds #Giuntoli nel pre-partita -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Napoli

Ildi Gattuso si presenta ai sedicesimi di finale di Europa League in piena emergenza. Gli azzurri asi giocano metà qualificazione agli ottavi ma con una rosa dei disponibili ridotta all'...Commenta per primo Così il direttore sportivo delGiuntoli ha parlato a Sky Sport p rima della sfida contro il: 'L'Europa League per noi è un bel pensiero, una tappa importante del nostro cammino. Cerchiamo di fare il massimo in un ...Il Napoli di Gattuso si presenta ai sedicesimi di finale di Europa League in piena emergenza. Gli azzurri a Granada si giocano metà qualificazione agli ottavi ma con una rosa dei disponibili ridotta ...Gattuso in emergenza con nove calciatori infortunati. In attacco Osimhen supportato da Insigne, Politano ed Elmas ...